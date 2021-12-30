Mermer cilası öldürdü

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Odada pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, kurtarılamadı. Organlarının büyük hasar gördüğü belirtilen Çivici’nin içtiği sıvının, mermer cilası olduğu iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otelde yaptığı incelemede içinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirledi. Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ile bazı çalışanların ifadelerine başvuruldu.