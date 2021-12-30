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Mermer cilası öldürdü

#Özde Çivici#İzmir#Mermer Cilası
Mermer cilası öldürdü

İzmir Selçuk’taki bir otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), geçen pazartesi akşamı, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi.

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Odada pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, kurtarılamadı. Organlarının büyük hasar gördüğü belirtilen Çivici’nin içtiği sıvının, mermer cilası olduğu iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otelde yaptığı incelemede içinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirledi. Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ile bazı çalışanların ifadelerine başvuruldu.

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#Özde Çivici#İzmir#Mermer Cilası

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