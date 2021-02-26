Merkür retrosunun ardından sırada ne var? Aygül Aydın tek tek anlattı: 27 Şubat sonrası…

Çok konuşulan Merkür retrosunu değerlendiren Aygül Aydın, “Merkür gezegeni bir illüzyon aslında, orada yaşadığımız bir illüzyon” dedi. Aygül Aydın “Bir gezegenin geri hareketine gitmesi aslında bir eksikliği fark etme demektir” diye konuştu.



Aygül Aydın “Merkür Retro sonrası sırada ne var” sorusuna ise dikkat çeken sözlerle cevap verdi.



“Dolunay ile normalleşme süreci başlayacak diyen Aygül Aydın, “27 Şubat sonrası muhtemelen 1 yıllık yeni dünya düzeninin tekrar tasarlandığı yeni bir dönem başlıyor” ifadeleri kullandı.



Burçlarla ilgili yaşanacak gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Aygül Aydın hangi burçların dikkatli olması gerektiğine dair uyarılar yaptı.



“Dolunay sonrasında toplumsal ve siyasal değişimlerin hissedileceği bir süreç başlıyor” diyen Aygül Aydın “Gökyüzünde her şey planlı” şeklinde konuştu.



Dünya piyasaları hakkında da konuşan Aygün Aydın “Bitcoin meselesinde dikkatli olun” uyarısında bulundu.



“Astroloji bir bilim değil sanattır” diye konuşan Aydın, “Yer yüzüne güvenmediğimiz içini gökyüzüne sığınıyoruz” dedi.



Astrolojiye artan ilgi sonrası “Bu işin bir okulu var mı?” sorusunu yanıtlayan Aygül Aydın, “Seçtiğiniz astroloji hocasına dikkat edin” tavsiyesinde bulundu.