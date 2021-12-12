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Merkezi atama ne zaman? 2021/2 KPSS tercihleri için önemli bilgiler

#Merkezi Atama#Kpss Tercihleri Ne Zaman
Merkezi atama ne zaman 2021/2 KPSS tercihleri için önemli bilgiler

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS 2021/2 tercihleri ÖSYM tarafından alınacak. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sene başında yaptığı açıklamaya göre KPSS-2021/2 tercihleri 22-29 Aralık'ta yapılacak. Tercih kılavuzu hakkında ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından açıklama gelmesi bekleniyor.

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KPSS tercih tarihleri için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen adayları ilgilendiren KPSS 2021/2 tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercih işlemleri ÖSYM tarafından başlayacak. 2021 yılında yayınlanan takvime göre, KPSS 2021/2 tercihleri Aralık ayında gerçekleşecek. Ortaöğretim, lisans ve ön lisans puanları ile KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Gözler şimdi ÖSYM açıklamasında. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, tercihlerle ilgili ayrıntılar.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2021/2 tercihlerinin 22-29 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin yapacağı duyuru ile tercih kılavuzu yayınlanacak. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından alınacak. 

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

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ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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#Merkezi Atama#Kpss Tercihleri Ne Zaman

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