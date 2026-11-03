Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/13472 soruşturma sayılı dosyasında 'Rüşvet almak, ihaleye fesat Karıştırmak ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Ekim 2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.