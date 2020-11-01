‘Merkez ile yerel işbirliği yapmalı’

Kılıçdaroğlu ve Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bölgede incelemelerde bulundu. CHP lideri açıklamasında merkez ile yerelin işbirliği yapması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunu madem biliyoruz, önlemleri de ivedilikle alınmalı. Bu konuda parlamentoda ve parlamento dışında üzerimize düşeni yaparız. Maalesef can kaybı var.

GÜÇLÜ BİNALAR LAZIM

Enkaz kaldırılmaya çalışılıyor Büyükşehir belediyemizin katkısıyla. Kamu kurumlarının katkılarına teşekkür ediyorum. Her türlü yardım kısa sürede İzmirlilerin hizmetine sunulacaktır. Ek kapasiteyi de bizim diğer belediye başkanlarımız sağlayacaktır. İnşallah göçük altında kalanların tümü sağ kurtulur. Bunu atlatırız. Ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokratik engellerin kaldırılması lazım. Merkez ile yerelin işbirliği yapması lazım.”