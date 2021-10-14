Merkez Bankası Başkanıyla görüştü

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Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ise Merkez Bankası’nda başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.