Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Karahan için ikindi namazına sonrası Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Baş müzakerecisi Egemen Bağış ve çok sayıda iş insanı katıldı. Karahan’ın cenazesi, Uşak’ta bulunan aile kabristanlığına toprağa verilecek.