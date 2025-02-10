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Merkez Bankası Başkanı Karahan, Uşak iş dünyası ile buluştu

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#Merkez Bankası#Fatih Karahan#TCMB
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Uşak iş dünyası ile buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 18:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak'ta 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından basına kapalı olarak devam etti. Programa Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Uşak (Deri) Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler katıldı.

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#Merkez Bankası#Fatih Karahan#TCMB

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