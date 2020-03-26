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İHA, Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Merkel'in 'corona' testi açıkladı

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Merkel'in 'corona' testi açıkladı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci corona virüs testi de negatif çıktı. Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora korona(corona) virüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı. İlk korona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez korona virüs testi yaptırdı. Merkel’in ikinci testi de negatif çıktı.

Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.

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