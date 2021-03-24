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ANKARA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkel’e AB mesajı, Draghi’ye tebrik

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Merkel’e AB mesajı, Draghi’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le dün gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinde Merkel’in şahsi katkısının öneminin altını çizen Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun da objektif ve yapıcı bir bakış açısını yansıtmasını beklediğini dile getirdi. Erdoğan ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini de Merkel’e iletti. Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Draghi’yi başbakanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. İkili, bölgesel konuları da ele aldı.

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