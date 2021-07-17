MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMerivan 16 yaşındaydı! 2 aylık hamile sevgilisini katletti
GeriGündem Merivan 16 yaşındaydı! 2 aylık hamile sevgilisini katletti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merivan 16 yaşındaydı! 2 aylık hamile sevgilisini katletti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merivan 16 yaşındaydı! 2 aylık hamile sevgilisini katletti

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde dün, eve gelen S.Y. (17) komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile sevgilisi Merivan Avcı (16) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., Avcı’yı sırtından bıçakladı. S.Y. kaçarken, Merivan Avcı komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis bir süre sonra S.Y.’yi gözaltına aldı. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi