Abdulkadir AYDINIŞIK
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Merivan 16 yaşındaydı! 2 aylık hamile sevgilisini katletti
BALIKESİR’in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde dün, eve gelen S.Y. (17) komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile sevgilisi Merivan Avcı (16) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., Avcı’yı sırtından bıçakladı. S.Y. kaçarken, Merivan Avcı komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis bir süre sonra S.Y.’yi gözaltına aldı.