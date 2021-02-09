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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meriç’e 6 dilli insanlık tabelası

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Meriç’e 6 dilli insanlık tabelası
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Yüzlerce göçmenin geçmeye çalışırken can verdiği Meriç Nehri’nin kenarına, en yakın yerleşim yerini gösteren 6 dilde tabelalar konuldu.

TÜRKİYE ile Yunanistan’ı birbirinden ayıran Meriç Nehri, bugüne kadar karşıya geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin hayatına mal oldu. Bazı göçmenler ise Yunan kuvvetleri tarafından Meriç Nehri’ne atılarak kaderlerine terk edildi. Edirne İl Göç İdaresi başlattığı ‘Meriç’te İnsanlık Ölmesin’ projesiyle, gerçekten de insanlığın ölmediğini gösterdi. Proje kapsamında, Meriç Nehri boyunca yerleştirilen 6 dildeki tabelalara en yakın yerleşim yerini gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattı’nın numaraları yazıldı.

Meriç’e 6 dilli insanlık tabelası

BAŞKA AYLAN’LAR OLMASIN

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşıloğlu, tabelaları zor durumda kalan göçmenlere yardımcı olmak için astıklarını belirterek şunları söyledi: “Tabelalarda en yakın yerleşim alanını gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattı numarası bulunmaktadır. Uygulamamızın altında yatan sebep ise tamamen insani ve vicdani hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Aylan bebek ve onun gibilerin vicdanları yaralayan o görüntüleri hangimizin burnunu sızlatmıyor? Düzensiz göçe mücadelede insani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmiyoruz. İnsan haklarına verdikleri değerle övünen toplumların göçmenlere yaptıkları zulümler ise ortada. Göç meselesinde deve kuşu misali kafasını kuma gömen ve göçü yönetmenin sadece kuvvet kullanmak olduğunu düşünen ülkelerin buradaki hassasiyetimizi anlayacağını gerçekten düşünmüyoruz.”

Meriç’e 6 dilli insanlık tabelası

MERİÇ’İ BÖYLE GEÇİYORLAR

Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman krize neden olan mülteciler Meriç Nehri’ni lastik botlarla geçmeyi deniyor. 

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