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Meriç Nehri'nde yakalanan dev balÄ±k ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi: AÄŸaca asarak sergilediler

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#Edirne#BalÄ±k#Meriç Nehri
MeriÃ§ Nehrinde yakalanan dev balÄ±k ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi: AÄŸaca asarak sergilediler
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 14:03

Edirne'de, tekneyle MeriÃ§ Nehri'ne aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä± Ali Ergi'nin aÄŸlarÄ±na 2 metre 30 santimetre boyunda, 71 kilogramlÄ±k yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ± takÄ±ldÄ±.

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MeriÃ§ ilÃ§esi KÃ¼plÃ¼ beldesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balÄ±k avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. AttÄ±ÄŸÄ± aÄŸa bÃ¼yÃ¼k balÄ±k takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Ergi, uzun uÄŸraÅŸlarla 2 metre 30 santimetre boy ve 71 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekneye Ã§Ä±kardÄ±. Dev yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±nÄ±, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki aÄŸaca asan, uzun sÃ¼redir bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte balÄ±k yakalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ duyduÄŸunu anlatan Ergi, balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶renlerin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.Â 

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MeriÃ§ Nehrinde yakalanan dev balÄ±k ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi: AÄŸaca asarak sergilediler

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#Edirne#BalÄ±k#Meriç Nehri

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