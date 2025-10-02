×
HABERLERGündem Haberleri

Meriç Nehri'nde erkek cesedi! Çalışanlar fark etti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Meriç Nehri#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:53

Edirne Meriç Nehri kıyısında bulunan kum ocağında çalışanlar nehir üzerinde duran cansız bir erkek bedeni fark etti. AFAD çalışmasıyla çıkarılan kişinin ölmüş olduğu anlaşıldı. Üzerinden sadece cep telefonu ve İstanbulkart çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Edirne Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında meydana geldi. Kum ocağı çalışanları, nehir yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark etti. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLMÜŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

AFAD ekiplerinin botla kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybetti belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Üzerinden sadece cep telefonu ve İstanbulkart çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

"KUM OCAĞINDAN İHBAR ETMİŞLER"

Balıkçı Yüksel Adalı, "Balık tutuyordum burada. Kum ocağından ihbar etmişler. AFAD geldi, jandarma geldi. Bir süre sonra cesedi çıkarttılar. Benim tahminim kaçak göçmen olduğu yönünde" dedi.
Jandarma, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı. 

#Edirne#Meriç Nehri#Ceset

