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AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu!

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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu!

Edirne'de, Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Nehirde erkek cesedi gören nehir kenarındaki kum ocağında çalışan işçiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisle gelen AFAD ekipleri, cesedi nehirden çıkardı. Nehirden çıkarılan kısmen çürümüş ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, Yunanistan sınırını yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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