Meriç Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Meriç Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Meriç nehri ülkemizde ki en ünlü nehirlerden biridir. Ülkemizin batı sınırını oluşturmaktadır. Belirli bir bölgeden doğup belirli bir bölgeye akmaktadır. Meriç nehri oldukça uzun bir nehirdir. Türkiye'nin en büyük onuncu nehri Meriç nehridir.

Meriç Nehri Nerede?

Meriç nehri Edirne'de bulunan bir nehirdir. Avrupa topraklarında iki ülkeyi ayıran Meriç nehri Yunanistan ve Türkiye sınırını ayırmaktadır.

Meriç Nehri Nereden Doğar?

Meriç nehri Avrupa'da Bulgaristan'da doğmaktadır. Bulgaristan'da doğup Türkiye ve Yunanistan sınırını oluşturacak kadar uzunlukta akmaya devam eder.

Meriç Nehri Nereye Dökülür?

Meriç nehri Bulgaristan'da doğup Ege denizine dökülen bir nehirdir. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye girer ve Edirne istikametinde devam ederek Ege denizine dökülür.

Meriç Nehrinin Özellikleri

- Meriç nehri Bulgaristan'da doğan en büyük nehirdir.

- Türkiye'de ki en büyük 10. akarsudur.

- Debisi zaman zaman yükselir zaman zaman düşer.

- Oldukça hırçın bir nehirdir. Dolayısıyla debisi yükselip azaldıkça kıyılarına zarar vermektedir.

- Meriç nehrinin taşıdığı su miktarı her mevsime göre değişir.

- Kış mevsiminde Meriç nehri yoğun bir şekilde akarken, yaz mevsiminde ise sakin bir şekilde akmaktadır.

- Edirne'nin kuzeyinde yer alan Arda nehri ile karışır.

- Edirne'nin güneyinde ki Tunca nehri ile birleşir.

- İpsala yani Yunanistan ve Türkiye sınırında iki kola ayrılmaktadır.

- Yunanistan'dan birinci kol Türkiye'yi terk eder ve Saroz körfezine akar.

- İkinci kol ise Türkiye topraklarında devam ederek Ege'ye doğru devam eder ve Ege denizine dökülür.

Meriç Nehrinin Uzunluğu

Meriç nehrinin toplam uzunluğu 480 kilometredir. Bu uzunluğun yaklaşık olarak 211 kilometresi ise Türkiye üzerinden geçer ve Ege denizine doğru devam ederek dökülür.