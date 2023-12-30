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Meriç Köprüsü’nün mimarı arşivden çıktı

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#Yüksek Lisans#Edirne Taş Köprüleri#Trakya Üniversitesi
Meriç Köprüsü’nün mimarı arşivden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

Edirne’de 1831 yılında yapımına Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından başlanan, son düzenlemesi ise Sultan Abdülmecid tarafından 1847 yılında tamamlanan Meriç Köprüsü’nün, bugüne kadar bilinmeyen mimarına, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki Osmanlı arşivlerinden ulaşıldı.

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Yüksek Lisans tezini ‘Edirne Taş Köprüleri’ üzerine yapan, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Altay Bayatlı, yaptığı araştırmada köprünün mimarının ‘Hacegandan Edhem Efendi’ olduğunu söyledi.

YAZIŞMALARI MEVCUT

Osmanlı arşivlerinde köprünün, bugüne kadar bilinmeyen mimarına rastladıklarını anlatan Bayatlı, “Arşivlerde köprünün Hacegandan Edhem Efendi marifetiyle yapıldığı yazmaktadır. Bir Türk mimarı olarak biliniyor. Mimarının bilinmemesi bizim için çok önemliydi. En çok merak ettiğimiz konulardan birisi buydu“ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki Osmanlı arşivlerinde, söz konusu dönemle ilgili birçok yazışmanın olduğunu da kaydetti.

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#Yüksek Lisans#Edirne Taş Köprüleri#Trakya Üniversitesi

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