Meriç İsminin Anlamı Nedir? Meriç Ne Demek?

Kökeni Türkiye'den gelen Meriç ismi kız ya da erkek çocukları adına kullanılabilir. Türkçe olarak karşılığına bakıldığı zaman anlam açısından, ‘Kuş iskeleti ya da karışık’ şeklinde ifade bulunmaktadır. Aynı zamanda Meriç Nehri'nin de ismi olmasıyla bir adım öne çıkmaktadır.

Meriç İsminin Anlamı

Meriç ismini birçok değişik anlamı üzerinden ele alarak ifade etmek mümkün.

- Kuş iskeleti,

- Meriç Nehri,

- Karışık,

Türkçe kökenli olarak eski medeniyetlerden günümüze kadar değişik anlamları üzerinden kullanılmıştır. Bu ismin en önemli özelliği unisex olmasıdır. Böylece kız ya da erkek çocukları için rahatlıkla değerlendirilebilecek isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Okunuşu ve telaffuzu ile birlikte de Meriç en çok beğeni toplayan isimlerden biridir. Aynı zamanda birçok ünlünün de bu ismi taşıdığını söylemek mümkün. Son dönemlerde tekrar popülerliğini yakalayan ve tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

Yeni doğmuş olan kız ya da erkek çocuklarınız için bu adı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına kullanmak ile beraber farklı isimler üzerinden de ele almak mümkün. Ayrıca unisex olması ile beraber renk açısından da hem pembe hem de mavi renk kullanılabilmektedir.