Merhamet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça kökenli kelime olan merhamet kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelime ile aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimesi ise acıma kelimesidir. Merhamet kelimesi Arapça kökenli bir kelime iken acıma kelimesi Türkçe kökenlidir.

Merhamet Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler anlam yönünden aynı manayı barındıran kelimelerdir. Fakat yazılışları ve okunuşları farklıdır. Eş anlamlı kelimeleri doğru öğrenmek cümlenin anlamı bakımından oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu merhamet kelimesinin eş anlamlısını belirtmiştir. Merhamet kelimesinin eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimesi acıma kelimesidir.

Acıma kelimesi merhamet kelimesi ile aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre acıma kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Bir kimsenin veya bir canlının karşılaştığı kötü bir durumdan kaynaklı olarak duyulan üzüntü, acıma.