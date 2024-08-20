Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar entübe edildi

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Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Muhtar'ın bilincinin kapandığı öğrenildi.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı ve özel bir hastanede entübe edildiği öğrenildi. Şu an için sağlık durumu hakkında ailesi ya da hastaneden resmi bir açıklama yapılmazken, ünlü spikerin tedavisi sürüyor.