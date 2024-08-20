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Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar entübe edildi

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#Reha Muhtar#İstanbul#Sarıyer
Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar entübe edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 10:13

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

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Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Muhtar'ın bilincinin kapandığı öğrenildi.

Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar entübe edildi

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı ve özel bir hastanede entübe edildiği öğrenildi. Şu an için sağlık durumu hakkında ailesi ya da hastaneden resmi bir açıklama yapılmazken, ünlü spikerin tedavisi sürüyor.

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#Reha Muhtar#İstanbul#Sarıyer

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