Merdivenle kuyuya inerken düşen işçi, yaralandı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı arıtma tesisinde merdivenden kayıp yaklaşık 2 metre yükseklikten kuyuya düşen işçi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay öğle saatlerinde, Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki İzmit Atıksu Arıtma Tesisi'nde meydana geldi. Tesisteki yaklaşık 10 metrelik kuyuya merdivenle inmeye çalışan işçi, ayağının kayması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sedyeye alarak halatla yukarı çekti. İşçi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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