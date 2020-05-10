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Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Merdivenle çıkmaya çalıştığı evin sahibi silahla öldürdü

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Merdivenle çıkmaya çalıştığı evin sahibi silahla öldürdü
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Ordu'da dışarıdan merdiven dayayıp çıkmaya çalıştığı evin sahibi F.N.'nin (54) tabancayla ateş açtığı Serkan Çakır (36), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin çevresinde duyduğu ses üzerine dışarı çıkan F.N., Serkan Çakır'ın merdiven dayayarak içeri girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine silahına davranan F.N., elindeki tabancayı merdivende bulunan Çakır'a doğrultup ateşledi.

Mermilerin isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Çakır, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Çakır'ı ambulansla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Serkan Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatılırken, ev sahibi F.N., polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

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