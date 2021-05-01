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Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren görüntüler... Merdiven altı kürtaja suçüstü!

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Şaşkına çeviren görüntüler... Merdiven altı kürtaja suçüstü!

Esenyurt'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı. Laboratuvar olarak kullanılan mutfağında nargile bulunan iş yeri, mühürlendi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.

Şaşkına çeviren görüntüler... Merdiven altı kürtaja suçüstü

İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi. Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu.

Şaşkına çeviren görüntüler... Merdiven altı kürtaja suçüstü

Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

Şaşkına çeviren görüntüler... Merdiven altı kürtaja suçüstü

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