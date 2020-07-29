Merdiven altı kozmetikte büyük tehlike! 520 üründen 78'i sınıfı geçti

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kozmetik ürünlere yönelik 2020 yılının ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 520 ürün üzerinde yapılan denetimlerden sadece 78’i geçebildi. 431 ürün teknik düzenlemeye aykırı bulundu.

CEZA YAĞDI

Söz konusu ürünler nedeniyle TİTCK firmalara yönelik, mevzuat kapsamında idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemeleri uyguladı. Toplamda firmalara bu dönemde 507 bin 599 TL para cezası kesildi. Denetimlerde, 11 ürün ise yapılan numune incelemesi sonunda halk sağlığını tehdit eden “güvensiz ürün” olarak tespit edildi. Güvensiz ürünler arasında saç dökülmesini önlediği, saç çıkardığı iddiasıyla internette reklamı yapılan mavi serum, farklı markalarda güneş kremi, sıvı sabun, oje çıkarıcılar, saç köpükleri yer aldı.