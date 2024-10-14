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Merdiven altı kozmetiğe dikkat! 162 üründen 110’u riskli

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#Sağlık Bakanlığı#Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu#TEİS
Merdiven altı kozmetiğe dikkat 162 üründen 110’u riskli
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2024 yılı Temmuz-Eylül döneminde denetlediği 162 kozmetik üründen 110’unu uygunsuz buldu.

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Bu uygunsuzluklar nedeniyle toplam 381 bin 250 lira idari para cezası kesildi. El dezenfektanları ve antibakteriyel sıvı sabunlar gibi biyosidal ürünler üzerinde de denetimler yapan Kurum, özellikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilen ürünleri hedef aldı. Denetimlerde 27 üründen 9’u sağlık riski taşıyan, 14’ü uygunsuz ve 5’i teknik düzenlemeye aykırı olarak belirlendi. Bu ürünler piyasadan çekilerek imha edilirken toplam 1 milyon 156 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Merdiven altı kozmetiğe dikkat 162 üründen 110’u riskli

İNTERNETTEN ALMAYIN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, insan sağlığı ile oynayanlara karşı daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini vurgulayarak ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirtti. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri internetten almayın. Sağlık risklerinden korunmak için eczaneler, en güvenli ve doğru adrestir. İnternette satılan birçok kalitesiz ve sahte ürün, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Ünlü kozmetik markaların sahteleri internet ortamında kolayca bulunabiliyor. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’nın kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimlerini, özellikle internet üzerindeki kontrolleri artırması büyük önem taşıyor. Üretim yerlerinde, internet, televizyon ve radyo gibi tüm mecralarda yapılan denetimlerin kararlılıkla devam etmesi ve eczane dışında satılan bu ürünlerin kontrol altına alınması kamu sağlığını korumak için kritik önem taşıyor.”  

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#Sağlık Bakanlığı#Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu#TEİS

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