MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMerdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi
GeriGündem Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı iki imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında binlerce maske ile piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi’nde bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan dezenfektan ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu. Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde bir başka merdiven altı imalathane oldu. İmalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini "İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ’

Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip, hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle