Merdan Yanardağ’ın tahliye talebi reddedildi

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Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tarafından mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde, “Bahsi geçen ‘montaj’ videonun süresi bir dakikadır. Oysa programın ilgili bölümü 10 dakikadan uzundur. Müvekkilin tutuklanmasının gerekçesi olan video ‘hazırlanmış’ olup esas kaydın içerisinden parçalar halinde cımbızlanarak çekilen bölümler bir araya getirilmiş ve ‘yeni’ bir video oluşturulmuştur. Böylece konuşma bağlamından koparılmış, ‘yeni’ bir konuşma üretilmiştir. Bu konuşma artık müvekkile ait değildir” denildi. Dilekçenin devamında, Yanardağ’ın sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilerek, tahliye talep edildi.

İtirazı, İstanbul nöbetçi 37. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘tutuklu kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı’ gerekçeleriyle reddetti. Mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti.