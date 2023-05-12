Merdan Yanardağ'a paylaşımı nedeniyle soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'ta Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi. Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.