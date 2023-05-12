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Merdan Yanardağ'a paylaşımı nedeniyle soruşturma

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#Merdan Yanardağ#CHP#KILIÇDAROĞLU
Merdan Yanardağa paylaşımı nedeniyle soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 09:52

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grubun suikast yapmak için Türkiye'ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'ta Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi. Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Merdan Yanardağa paylaşımı nedeniyle soruşturma

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#Merdan Yanardağ#CHP#KILIÇDAROĞLU

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