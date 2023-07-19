Merdan Yanardağ’a bir hapis talebi daha

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Savcı, Yanardağ’ın “Zincirleme olarak Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 1 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.