×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Merdan Yanardağ’a 2.5 yıl ceza... Tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Merdan Yanardağ#DAVA#Tahliye
Merdan Yanardağ’a 2.5 yıl ceza... Tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yanardağ’ın cezaevinden tahliyesine karar verdi.

Haberin Devamı

‘Terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü’ suçlamasıyla 10.5 yıl hapisle tutuklu olarak yargılanan Merdan Yanardağ, dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmayı CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile bazı CHP’li vekiller de izledi.

Duruşmada savunma yapan Merdan Yanardağ, “Bu dava Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma davasıdır” dedi.

Yanardağ’ın savunmasının ardından mütalaasını açıklayan savcı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7.5 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Merdan Yanardağ’ı “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.

Özgür Özel davaya ilişkin “Biz basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün arkasında durmaya, muhalefete bir bütün olarak baskı kurmaya çalışanlara karşı dimdik durmaya, benzerleri tekrarlanmasın diye omuz omuza durmaya devam edeceğiz” dedi. 

Tahliye işlemleri tamamlanan Yanardağ, saat 21.40 sıralarında tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden çıktı. Yanardağ, cezaevi çıkışında ailesi ve sevenleri tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merdan Yanardağ#DAVA#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!