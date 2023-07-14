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Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi... 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

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#İSTANBUL#Merdan Yanardağ#Televizyon
Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi... 4 Ekimde hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 14:12

Televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Merdan Yanardağ'ın, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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Gazeteci Yanardağ hakkındaki soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesini tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Merdan Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

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İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

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#İSTANBUL#Merdan Yanardağ#Televizyon

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