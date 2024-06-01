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Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı

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#Şanlıurfa#Hilvan#Hilvan Devlet Hastanesi
Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 18:48

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlada hasat yapan mercimek biçme makinasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu biçme aracının üzerindeki 5 kişi akıma kapılarak yaralandı. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Hilvan#Hilvan Devlet Hastanesi

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