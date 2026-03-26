×
Mercek bulutu, Ağrı Dağı'nın zirvesinde güzel görüntüler oluşturdu

#Ağrı Dağı#Mercek Bulutu#Bulut
Mercek bulutu, Ağrı Dağının zirvesinde güzel görüntüler oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 12:53

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı yurdun zirve noktası Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerini mercek bulutu sardı.

Mercek bulutu, Ağrı Dağı ve çevresindeki bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Mercek bulutu, Ağrı Dağının zirvesinde güzel görüntüler oluşturdu

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

#Ağrı Dağı#Mercek Bulutu#Bulut

