Mercek bulutu, Ağrı Dağı'nın zirvesinde güzel görüntüler oluşturdu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı yurdun zirve noktası Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerini mercek bulutu sardı.

Mercek bulutu, Ağrı Dağı ve çevresindeki bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.