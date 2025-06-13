Mercanlar müsilajla kaplandı

Haberin Devamı

Marmara Denizi’ndeki varlığını sürdüren müsilaj, gün geçtikçe deniz tabanına daha fazla çökerek buradaki canlı yaşamını tehdit ederken deniz ekosisteminde büyük öneme sahip mercanlar da risk altında. Son gözlemlere göre deniz tabanındaki müsilaj Prens Adaları ile Marmara Adası ve Avşa Adası çevresinde bulunan mercan kolonilerinin üstünü kaplamaya başladı.

KÂBUS GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi’ndeki mercan kolonilerini ekibiyle birlikte düzenli olarak inceleyen Doç. Dr. Eryalçın, son durumu anlattı. Mercanların tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gövdelerinde ağız benzeri bir yapılarının bulunduğunu ve bunların üzerinin müsilajla kaplandığında adeta boğularak yaşamlarını yitirdiklerini belirten Eryalçın, “Maalesef bir kabus geri döndü, müsilajı tekrar yaşıyoruz. Henüz yüzeyde belki 2021’deki kadar belirgin değil fakat su kolonunda o dönemdekine benzer şekilde büyük parçalar halinde müsilaj var” dedi.

Haberin Devamı

ARTIK DENİZİN DİBİNDE

Eryalçın, müsilajın aylar boyunca su altında kalarak dibe inmediğini, şimdi ise dipte de çok net görülmeye ve mercan dallarına takılmaya başladığını kaydetti. Eryalçın, “Büyük mercan toplulukları ağırlıklı olarak denizin 30-40 metre arasındaki derinliklerindedir. Bu yılın başlarında müsilaj daha ziyade 5 metrelerde yoğunlaşıp 15-20 metrelere kadar olan katmanda çok yoğundu, 30’lara doğru seyreliyordu. Şu anda maalesef dipte de yoğun şekilde görülmeye başladı” dedi.

2021 yılındaki müsilajda mercanlarda çok yüksek oranlarda ölümler tespit edildiğini hatırlatan Eryalçın, “Dilerim bu kez aynı sonuca varmadan müsilaj bir an evvel ortadan kaybolur. Marmara’ya hiçbir şekilde arıtılmamış su girmemesi lazım” uyarısı yaptı.