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Gündem
Doğan ÇİZMECİ / ÇEŞME (İzmir) (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu

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Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Mercankoy Koyu'nda kıyı şeridinde suyun rengi sarıya döndü.

Şifne Mahallesi'ndeki Mercankoy Koyu mevkiinde kıyı boyunca suyun rengi sarı tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla denizi görüntüledi. Denizin renginin değiştiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Sudan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Mahalle halkından Mehmet Özgen, "Tüm Şifne sahili kıyıları sarı renge büründü. Sabah çok daha yoğundu. Öğleye doğru azaldı. Tedirgin olduk" dedi.

Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu

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