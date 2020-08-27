Mercan İsminin Anlamı Nedir? Mercan Ne Demek?

Mercan hem kız çocukları hem de erkek çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biridir. Yani unisex bir isim olarak öne çıkıyor. Bir deniz canlısı olan Mercan özellikle okunuşu ile beraber yeni nesil etkileyici isimlerden biridir. Kökeni Arapçaya dayanan Mercan isminin anlamı dünya çapında ortaktır.

Mercan İsminin Anlamı

Mercan dünyanın pek çok yerinde farklı isimler ile bilinen bir deniz canlısıdır. Daha detaylı anlatmak gerekirse, ‘Selenterelerin mercanlar sınıfına ait, kayalık yerlerde koloni kurmak suretiyle yaşayan, kırmızı renkli ve iskeleti kalkerli bir deniz canlısı’ şeklinde ifade etmek mümkün.

Günümüzde birçok farklı amaç altında kullanılan Mercan, aynı zamanda oldukça hoş bir isim olarak değerlendirilmektedir. Kız ve erkek çocukları için günümüzde popüler hale gelmiş olan Mercan ismi, bu güzel anlamının yanı sıra okunuşu üzerinden kulakta etkileyici bir tını bırakmaktadır.

Ebeveynler tarafından büyük beğeni toplayan ve internette sıkça araştırılan bu İsmi, minik yavrumuz için ad olarak değerlendirebilirsiniz. Tek başına kullanılması ile beraber değişik isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca birçok kişi Mercan isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Mercan adı Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir isimdir.