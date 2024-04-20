Meral Özcan: Eve geç geldi... Bolu’da aile içi bungalov eyleminde son durum

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Tanju Özcan eşinin de protestocular arasında olduğunu görünce “Ben de seni protesto ediyorum, akşam eve geç geleceğim” demişti. Hürriyet’e konuşan Meral Özcan, “Bu bungalovlar Gölcük’ten kaldırılmalı, doğal yaşamı tehdit eden hiçbir şey olmamalı çünkü bir kere insan eli değdi mi, Gölcük’ün doğal güzelliği kalmaz. Milli Parklar bunu yapacaksa Başkan da protestoya katılmalı” dedi. Meral Özcan, “Tanju Bey eve geç mi geldi” sorumuza “Evet, eve geç geldi çünkü belediyede çalışmasını sürdürdü” dedi.

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Boluspor’a gelir getirmesi amacıyla Gölcük’teki bungalovların kiralanmak istendiğinden evde haberi olmadığını anlatan Meral Özcan, “Ben Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenim. Gölcük Platformu’nun perşembe günü yapılacak belediye meclisi toplantısını protesto edeceğini öğrenince ben de arkadaşlarımla birlikte katılmaya karar verdim” dedi.

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Milli Parklar’ın Gölcük Tabiat Parkını belediyeden geri alıp kiralama ihalesine çıkmak istediğini anlatan Meral Özcan, Başkan Tanju Özcan’ın bunu konuşmak üzere Ankara’ya gideceğini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan randevu istediğini söyledi.