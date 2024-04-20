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Meral Özcan: Eve geç geldi... Bolu’da aile içi bungalov eyleminde son durum

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#Bolu#Meral Özcan#Bungalov Eylemi
Meral Özcan: Eve geç geldi... Bolu’da aile içi bungalov eyleminde son durum
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

Bolu Gölcük’e tartışmalı şekilde yapılan 25 bungalov ve kır evinin konaklamaya açılmak istenmesi belediye ile halkı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bungalovları kiralama girişimini protesto etmek üzere belediye meclisinin önceki gün yapılan toplantısını basanlar arasında Özcan’ın öğretmen eşi Meral Özcan dikkat çekti.

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Tanju Özcan eşinin de protestocular arasında olduğunu görünce “Ben de seni protesto ediyorum, akşam eve geç geleceğim” demişti. Hürriyet’e konuşan Meral Özcan, “Bu bungalovlar Gölcük’ten kaldırılmalı, doğal yaşamı tehdit eden hiçbir şey olmamalı çünkü bir kere insan eli değdi mi, Gölcük’ün doğal güzelliği kalmaz. Milli Parklar bunu yapacaksa Başkan da protestoya katılmalı” dedi. Meral Özcan, “Tanju Bey eve geç mi geldi” sorumuza “Evet, eve geç geldi çünkü belediyede çalışmasını sürdürdü” dedi.

Meral Özcan: Eve geç geldi... Bolu’da aile içi bungalov eyleminde son durum

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Boluspor’a gelir getirmesi amacıyla Gölcük’teki bungalovların kiralanmak istendiğinden evde haberi olmadığını anlatan Meral Özcan, “Ben Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenim. Gölcük Platformu’nun perşembe günü yapılacak belediye meclisi toplantısını protesto edeceğini öğrenince ben de arkadaşlarımla birlikte katılmaya karar verdim” dedi.

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Meral Özcan: Eve geç geldi... Bolu’da aile içi bungalov eyleminde son durum

Milli Parklar’ın Gölcük Tabiat Parkını belediyeden geri alıp kiralama ihalesine çıkmak istediğini anlatan Meral Özcan, Başkan Tanju Özcan’ın bunu konuşmak üzere Ankara’ya gideceğini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan randevu istediğini söyledi. 

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#Bolu#Meral Özcan#Bungalov Eylemi

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