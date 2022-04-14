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Meral Kaplan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

#Meral Kaplan#Meral Kaplan Kimdir#Meral Kaplan Nereli
Meral Kaplan kimdir, hangi dizilerde oynadı

Meral Kaplan, son günlerde hakkında çıkan haberler dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Erhan Kanioğlu ile yaşadığı evliliği şiddetli geçimsizlik ile noktalayan Meral Kaplan, kızının velayetini de kaybetmişti. Peki, Meral Kaplan kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006’da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide Nazan karakterini canlandırdı. 

Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kiani, 2018 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

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