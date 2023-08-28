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Meral Akşener'in sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İYİ Parti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 10:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in hafta sonu yaptığı açıklamaya cevap vermedi. Kılıçdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” demekle yetindi. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine bu konu hakkında bir açıklama yapılmaması konusunda talimat verdiğini canlı yayında aktardı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmiş ve "Sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, “önce millet, önce memleket” dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YANIT: NEZAKETSİZLİK YAPMIŞ OLURUM

Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerinin kendisine sorulması üzerine net bir cevap vermedi. Kılıçdaroğlu, "Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” demekle yetindi.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür canlı yayında "Kılıçdaroğlu bir kez daha ittifak mesajı verdi. 2019 yerel seçimlerini hatırlattı ve başarılı adaylarımıza oy veren herkesin başarısı. 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz mesajı verdi" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ"

Görür "CHP yönetiminden de herhangi bir açıklama yapıyor. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu talimat verdi bu konu hakkında CHP'li yöneticilerin konuşmaması için. Bu nedenle açıklama yapılmıyor. Ya Kılıçdaroğlu ya da Faik Öztrak'ın açıklama yapacağı belirtiliyor" dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İYİ Parti

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