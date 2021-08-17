Meral Akşener'e Bayburt'ta tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bayburt ziyareti gergin geçti. Akşener, tepkiyle karşılaşınca, İYİ Partililerle vatandaş arasında kavga çıktı. Akşener, Gümüşhane ziyaretindenden sonra Bayburt'a geçti. Kentte esnaf ziyareti yapıyordu.

Bu sırada dışarıdan bir kişi iddiaya göre İYİ Parti liderine "FETÖ'cü" diye seslendi. Buna alandaki İYİ Partililer karşılık gösterdi. Tartışma bir süre sonra büyüdü, yumruklar devreye girdi. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Daha sonra bir grup İYİ Partilileri yuhaladı.

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