MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeral Akşener'e Bayburt'ta tepki
GeriGündem Meral Akşener'e Bayburt'ta tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Meral Akşener'e Bayburt'ta tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meral Akşener'e Bayburt'ta tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt ziyareti sırasında sokakta tepkiyle karşılaştı. Heyetteki İYİ Partililerin vatandaşa karşılık vermesi üzerine arbede yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bayburt ziyareti gergin geçti. Akşener, tepkiyle karşılaşınca, İYİ Partililerle vatandaş arasında kavga çıktı. Akşener, Gümüşhane ziyaretindenden sonra Bayburt'a geçti. Kentte esnaf ziyareti yapıyordu.

Bu sırada dışarıdan bir kişi iddiaya göre İYİ Parti liderine "FETÖ'cü" diye seslendi. Buna alandaki İYİ Partililer karşılık gösterdi. Tartışma bir süre sonra büyüdü, yumruklar devreye girdi. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Daha sonra bir grup İYİ Partilileri yuhaladı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi