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Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

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#Bursa#İYİ PARTİ#SİNAN ATEŞ
Meral Akşenerden Sinan Ateşin ailesine taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 15:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti. (DHA)

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#Bursa#İYİ PARTİ#SİNAN ATEŞ

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