Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti. (DHA)