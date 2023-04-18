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Meral Akşener'den Muharrem İnce sözleri: İttifakta olmasını isterdim

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#Meral Akşener#Muharrem İnce#İttifak
Meral Akşenerden Muharrem İnce sözleri: İttifakta olmasını isterdim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı içinde yer almasını istediğini söyledi. Akşener, "CHP’den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP’nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Akşener, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı çatısı altında olmasını istediğini ancak CHP'nin bunu yerine getirmediğini savundu. Akşener, İnce'ye yönelik eleştirilere ise "Sayın İnce’nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

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Akşener, eski Adalet Bakanı Deva Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi. Akşener, "CHP ile DEVA Partisi’nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. ‘Niye böyle değerlendirdiniz?’ deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var" dedi.

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#Meral Akşener#Muharrem İnce#İttifak

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