Meral Akşener'den Muharrem İnce sözleri: İttifakta olmasını isterdim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Akşener, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı çatısı altında olmasını istediğini ancak CHP'nin bunu yerine getirmediğini savundu. Akşener, İnce'ye yönelik eleştirilere ise "Sayın İnce’nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

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SADULLAH ERGİN TARTIŞMALARI

Akşener, eski Adalet Bakanı Deva Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi. Akşener, "CHP ile DEVA Partisi’nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. ‘Niye böyle değerlendirdiniz?’ deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var" dedi.