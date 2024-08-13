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Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na dava: İhaneti ve ahlaksızlık sözlerini kaldıramam

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 14:45

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dava açacağını duyurdu. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası, ''İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür dava süreci ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’a dava açacağını söyledi. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener’e altılı masa süreci üzerinden eleştirmişti. Masadan kalkıp tekrar oturmasını ahlaki değil diyerek eleştirdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmesini ihanet olarak yorumladı.
Bu nedenle de İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na dava açma kararı aldı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na ''İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil'' yanıtını verdi. ''Sabrın çok berbat bir duygu olduğuna kanaat getirdim'' diyerek Kılıçdaroğlu'na dava açacağını duyurdu. Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle diyen Akşener, bir dilekçe yazma hazırlığında olduğunu söyledi. O dilekçede de içinden geçen ve bugüne kadar hep içinde tuttuğu şeyleri yazdığını söyledi.

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Henüz dava açılmadı ancak o dilekçenin tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'na dava açılacak.

Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na dava: İhaneti ve ahlaksızlık sözlerini kaldıramam

BİR DAVA DA ÜMİT ÖZDAĞ'A

Aynı şekilde Akşener Ümit Özdağ'a dava açacağını da söyledi.

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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