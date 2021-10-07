Meral Akşener: Tek aday göstereceğiz

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Akşener, grup toplantısında özetle şunları söyledi:

BAŞBAKANLIĞA TALİBİM

‘Başbakanlığa talibim’ dedim ve çarşı karıştı. Millet İttifakı olarak bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı’nın adayının yani 13. cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin öncelikli görevi; Türkiye’yi hızla bu çağdışı sistemden kurtarmak ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasiyi hayata geçirmek olacak. Çünkü biz biliyoruz ki aday göstereceğimiz kişi, dünyanın en becerikli, en muteber insanı bile olsa Türkiye bu sistemle yönetilemez. Ben bu ucube sistemdeki cumhurbaşkanlığına talip değilim. Ama seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardığımızda, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk Başbakanı olmaya talibim.”

DAVUTOĞLU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM GÖRÜŞMESİ

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Akşener dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu da ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ortak basın toplantısında Davutoğlu, Akşener’in kendilerine “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ile ilgili çalışmalarını getirdiğini belirtti. Davutoğlu, “Her aşamada her konuda istişare etme içerisindeyiz. Partiler arasında parlamenter sistem ile ilgili yürütülen çalışmaları da bugün ele aldık. İttifak meselesi bunun dışında bir alan. Her partiyle Türkiye’nin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

DAYAK YERİM POSTA YEMEM

Akşener ise, “Ekonomiye dair konuştuk, işsiz gençleri konuştuk, demokrasinin geldiği noktayı konuştuk, hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında, HDP’nin kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto ettiğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, “TRT’ye 31 Mart’ta Abdullah Öcalan’ın mektubu çıktı. Yazık. Dayak yerim, posta yemem” diye konuştu.