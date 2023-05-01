Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada halka seslenen Akşener, "3 yıl boyunca esnaf gezdim. O esnaf dükkanları içinde bir kere bile kendi partimi övmedim. Başka partileri yermedim. İnsanımızı, milletimizi dinledim. Gençlerimizi dinledim. Kovulan doktorlarımızı dinledim. Dayak yiyen hemşirelerimizi dinledim. Atanamayan öğretmenlerimizi dinledim. Kızı atanamadığı için intiharın eşiğine gelmiş bağıra bağıra ağlayan anneleri dinledim. Emeklilerimizi dinledim ve gördüm ki o zaman 5 tane ayrı emekli maaşı var. 1500 liralık emekli maaşı var. 1900 liralık emekli maaşı var. Yani 2 bin 200 liralık emekli maaşı var. Yani Bağ-Kur ve SSK'da pek çok farklı emekli maaşı var. Sizden öğrendiğim için çözümü üretmeye ve demeye başladım ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Nihayetinde önce 5 bin 500 liraya, şimdi de 7 bin 500 liraya çıkardılar. Yetmez, yetmez" diye konuştu.

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'1 MERAL'E, 1 KEMAL'E OY VERECEKSİNİZ'

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirten Akşener, "Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Allah'a şükür her birimiz, dinimizin, inancımızın, imanımızın gereğini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Emekli kardeşlerim kurban kesebilecek misiniz? Kurbanda danaya girseniz 15 bin lira. Koyun ya da koç alsanız 12 bin 500-15 bin lira. Geçen sene 5 bin liraydı. Bugün 15 bin lira. Bir karar vereceksiniz. Onun gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman 2 oy vereceksiniz. Birincisi 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na bir diğeri de yani şöyle 1 Meral'e, 1 Kemal'e, bir Meral'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim bakın göreceksiniz Kurban Bayramı'na 1 hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. 14 Mayıs akşamı seçimi hayırlısıyla millet kazandığı zaman göreceksiniz. 1 ay için 100 bin öğretmen tayini yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLAR ÜZERİNDEN BİRBİRİMİZE DÜŞMAN EDİLEN BİR DİL VAR'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener şöyle konuştu:

"Hizmet anlayışı ve projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken ne üzerinden rekabet ediliyor? Doğduğumuz yer, inançlarımız, ailelerimiz, yaşadığımız topraklar üzerinden birbirimize düşman edilen bir dil var. Ben bunu reddediyorum. Mesela dün Sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi: Diyor ki, 'Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız.' Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan. Sünni'siyle insan, Alevi'siyle insanız biz. Tür ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor. Ne türü, bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir başkası çıkıyor diyor ki eğer Millet İttifakı kazanırsa yani Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilir, Meral Akşener de başbakanlık olacak derecede bir oy alırsa ne olurmuş biliyor musunuz? Erkek erkeğe evlilik olurmuş. Daha ileri gidermiş. Erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Bu nasıl bir fantezi dünyasıdır? Bu nasıl bir şuur altıdır? Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle bir şey olamaz."

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'PKK'NIN P'SİNİN YANINDAN GEÇMİŞSEM CENABIHAK BENİ KAHRI PERİŞAN EYLESİN'

Terör örgütleri ile irtibatlarının olmadığını söyleyen Akşener, "PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin. Bu bedduayı beraber etmeye var mısın Sayın Erdoğan? Eğer PKK'nın P'sinin yanından geçmişsem Cenabıhak beni kahrı perişan eylesin. Şimdi öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki biz sizin dertleriniz konuşulması yerine bunlar konuşuluyor" dedi. (DHA)