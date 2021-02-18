Meral Akşener: ‘Milli yas için ne bekliyorsunuz’

MİLLİ BİR MESELEDİR

Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “On şehrimizde şehit cenazesi vardı, on şehrimize ateş düştü. Gara’da lanet, şerefsiz, alçak, hangi iğrenç sıfatları söylersek söyleyelim, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon milli bir meseledir. Başarılı operasyonların haberini kendi verip, felaketlerin açıklamasını bakanlara, valilere havale etmek, devletin değil algının yönetimidir. Siz, ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla, ‘Şov devam etmeli’ diyebilirsiniz. Biz diyemeyiz. Demeyeceğiz.

SAVAŞ DEĞİL TERÖRLE MÜCADELE

Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için ‘esir’ kelimesini kullanamaz. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor. Sayın Erdoğan, evlatlarımızı teröre şehit verdik. Milletimizin canı yanıyor. Türkiye’ye, afra tafra yapan Suud’ların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası, evlatlarımıza neden çok görüyorsun?

Şu ana kadar AK Parti cenahından, yakın-uzak, rastlaşıp, görüştüğüm bir Allah’ın kulundan bu yeni anayasa meselesi ne menem bir şeydir sorusuna henüz bir cevap alamadım. Kimse bilmiyor. Reisin de bildiğini zannetmiyorum.”

EMEKLİ TUĞGENERALE PARTİ ROZETİ





Akşener 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı duran emekli Tuğgeneral Ali Demir’e parti rozetini taktı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)