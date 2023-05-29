Meral Akşener: Millet iradesi başımızın tacı

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Akşener, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları aktardı:

ÇÖZÜM ÜRETME ZAMANI

“Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen, milletimiz olgunluk içerisinde demokratik hakkını kullandı. Ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var. Bu gündem Türkiye’yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorunumuz var. Artık vakit kaybetmeden bu sorunlara çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini, bugüne kadar olduğu gibi aynı ciddiyetle yürüteceğiz, kimse merak etmesin.

ERDOĞAN’A TEBRİK

Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan’ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim.

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UMARIM ONA GÖRE DAVRANIR

Umarım ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Gereken dersleri parti olarak çıkaracağız. Çok üzüldüm Sayın Kılıçdaroğlu’nu bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Bu Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.”

MASAYI TOPLAYAN KILIÇDAROĞLU

Akşener, ‘İYİ Parti’nin oyları ve Altılı Masa’nın geleceği’ne ilişkin şöyle konuştu: “14 Mayıs’ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları, 28 Mayıs gününün akşamından itibaren değerlendirmeye başlayacağız. Oyumuzu tekrarladık. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla birlikte okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Ne anlamamız gerektiğini çözeceğiz, derslerimizi çıkaracağız. Millet İttifakı nedir, ne değildir sonraki mesele. Bugün (dün) 22.30’da Sayın Kılıçdaroğlu’nun davetiyle CHP Genel Merkezi’ne gidiyoruz. Orada bir değerlendirme yapacağız. Bu bir süreç. Masayı, altı partiyi davet edip bir araya toplayan Sayın Kılıçdaroğlu idi ve kendisini aday olarak destekledik ve çalıştık.”

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MİLLET İTTİFAKI CHP’DE TOPLANDI

Millet İttifakı liderleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 22.30’da bir araya geldikleri CHP Genel Merkezi’nde seçim sonucunu değerlendirdi.(Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

ÖZDAĞ: 3.5 GÜNDE ANCAK BU KADAR

Sonuçlara ilişkin Twitter’dan değerlendirme yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da şunları kaydetti: “CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. İkinci ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok.”