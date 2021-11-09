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Meral Akşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den açıklama geldi

#Muhterem İnce#Meral Akşener#Korucu
Meral Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı İnceden açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında 'korucu başkanı' olarak tanıttığı Ali Haydar Yener ile ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den açıklama geldi. İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce mesajında "Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade etti ve kürsüde notu okudu.

Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener ile ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den de açıklama geldi. 

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'in sözlerine yanıt verdi.

İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce bu şahsın da defalarca kızına şiddet uyguladığı için asli işlem gördüğünü ifade etti.

"DAHA NE KADAR ŞAŞIRACAĞIZ"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı İnceden açıklama geldi

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in bir not verdiğini söyledi.

Akşener, kürsüden korucuların özlük hakları talebi olarak bazı maddeleri okudu.

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