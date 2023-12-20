Meral Akşener 'korkak' demişti... Mansur Yavaş yanıt verdi: Zoruma gidiyor

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İYİ Parti ve CHP arasında sular durulmuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin Uşak İl Başkanlığı’nı ziyaretinde, İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın, “kendisinin de bilgisi dahilinde CHP ile görüşmeler yaptığına” ilişkin sözlerine sert yanıt verdi.

Akşener, “Teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanının da bilgisi yok, neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkan’ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına... Ankara’yı paylaşmışlar, İstanbul’u bilmiyorum. Polatlı’ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş ama bunlar CHP’den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı’na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997’de DYP’de yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar” tepkisinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili süreç hakkında konuşan Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı ve "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." dedi.

YAVAŞ'TAN AKŞENER'E 'KORKAK' YANITI

Meral Akşener'in 'korkak' sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan cevap geldi. Mansur Yavaş, "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız. Ama bunun yolunu yordamı usulü bellidir. Beni daha önce Cumhurbaşkanı adayı ol diye çağırmıştı. O gün "hadi ortaya çık" demesi yapılacak iş değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemleri olmuştur. "Biz noter değiliz, 6'lı masa karar verecek" diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha görüşüp, farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman benim aday olmamamı istiyorsa o şekilde önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Ama açıkça korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa aday oluruz." ifadelerini kullandı.

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"BAZEN HADLERİNİ AŞAN CÜMLELER KURABİLİYORLAR"

Dün Meral Akşener'in konuşmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, "Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor." demişti.