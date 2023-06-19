Meral Akşener kongrede ne mesaj verecek? Dicle Canova, İYİ Parti'deki son durumu paylaştı

Haberin Devamı

Seçim sonrası siyasi partilerin gündemi kongre ve kurultaylar süreci. O partilerden biri İYİ Parti. 24-25 Haziran'da İYİ Parti kongresini gerçekleştirecek. O kongre öncesi parti kulisleri bir hayli hareketli. Peki neler konuşuluyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti kongresine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Dicle Canova'nın anlattıklarından satır başları şu şekilde:

Hem partisini hem kamuoyunu açıktan kapsamlı bir değerlendirme yapmadı. Parti grubunu toplamadı. Kurultay'da konuşacak. Meral Akşener'in ağzından en kapsamlı değerlendirmeyi cumartesi günü duyacağız.6'lı masayı, seçim sürecini, İYİ Parti olarak zaman zaman eleştirilerini hatırlatmasını bekliyoruz. Elbette özeleştirileri de olacak deniliyor. Partinin yetkili organların kararların dışına çıkmadığının altını çizmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Parti içinde yapılan iç değerlendirmelerde "ittifak bize zarar verdi" diyenler çokta. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti'nin değişikliklere gitmesi muhtemel. Sırada yerel seçim var. CHP ile ortaklık olur mu olmaz mı? Yerel seçimlere İYİ Parti'nin nasıl hazırlanacağının bu konuşmada belirtilmesi bekleniyor.

"1 AY ÖTEYE ATILSA CHP BENZERİ GELİŞMELER YAŞANIRDI" İDDİASI

Henüz Akşener'in karşısında aday yok. Olası adayın açıklanması belki de bugüne kadar parti tabanında çalışmalar yapması gerekiyordu ama karşısına bir aday çıkmadı. Karşına bir aday çıksa bile "etkili olmayacak" deniliyor. Seçim bittikten hemen 1 ay sonrasına büyük kurultay takvimi açıklandı dolayısıyla bu kadar kısa sürede etkili bir adayın çıkmasına imkan sağlanmadı deniliyor. Kongre 1 ay öteye atılsaydı CHP benzeri gelişmeler yaşanabilirdi" deniliyor. Parti yönetimi seçimi de yapılacak. Kadro da belirlenecek. Bunun için de blok liste çıkarılacak iddiaları gündeme gelmişti. Kulislere baktım böyle bir şeyin doğru olduğuna yönelik duyum almadım.

A Takımına girmesine kesin gözüyle görülenler var ama henüz çarşaf liste netlik kazanmış değil. Akşener'in karar vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Akşener cumartesi günü yeniden seçilecek öyle görünüyor. Kulislere baktığımda rahatsız olanlar var. Bu kongreye hazırlanacak zamanları olmadı. İl ilçe kongreleri daha önce yapılmıştı. Yönetim zafiyeti olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Sonuçların keyfi olarak uygulandığı, partiyi bilmeyen tanımayanların bazı listelerde yer alması ciddi sıkıntı getiriyor İYİ Parti içerisinde. CHP'de değişim olursa bu kıvılcım İYİ Parti'ye de sıçrar düşüncesinde olanlar var.

"HESAPLAŞMA SEÇİMLERDEN SONRA OLABİLİR"

Belli ki bu kurultay da o konuşulması gerekenler çok da konuşulmayacak. O hesaplaşma şimdilik yaşanmayacak. Bu hesaplaşma yerel seçimlerden sonra olabilir. Konuştuğum bir çok isim rahatsızlığını ifade etmekle birlikte bu kurultayda hesaplaşmanın olmayacağını belirtiyorlar ama bir sonraki kurultay da ne olacağına yönelik bir netlik yok.